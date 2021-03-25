Орловские следователи установили причину смерти найденного в мусоре младенца

25.3.2021 | 14:32 Новости, Происшествия

Предположительно, ребёнок умер из-за внутричерепной травмы

Орловские следователи установили предварительную причину смерти новорожденного, найденного на мусороперерабатывающем заводе в Ливнах. Предположительно, ребёнок умер от внутричерепной травмы, но окончательное заключение ещё впереди.

Речь идёт о трупе младенца, который обнаружили на ленте мусоросортировочного комплекса утром 23 марта. Как сообщила «ОрелТаймс» старший следователь Ливенского межрайонного следственного отдела Наталья Докукина, тело новорождённого ребёнка нашли завёрнутым в марлю и болоньевую жилетку вместе с плацентой и пуповиной.

По словам Докукиной, труп ребёнка мог попасть на мусорный завод вместе с отходами из Краснозоренского района Орловской области. Следствие предполагает, что тело привезли вечером 22 марта, потому обнаружили его только на следующее утро.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИА «Орелград»

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