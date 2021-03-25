Скандально известный мост «Дружба» в Орле примут повторно?

Вопрос о повторной приемке моста в эксплуатацию рассмотрит горсовет.

Орловский горсовет народных депутатов внес в повестку дня своего мартовского заседания вопрос о проведении повторной приемки в эксплуатацию выполненного капитальным ремонтом моста «Дружба». Его планируется рассмотреть последним, 20-м. Проект решения горсовета по данному вопросу был подготовлен профильным комитетом по строительству, перспективному развитию города. Планируется, что докладчиком выступит депутат Евгений Косогов.

Как следует из пояснительной записки, причиной стали многочисленные дефекты, выявленные на мосту «Дружба» уже после его капитального ремонта. Напомним, что на недостатки еще во время проведения работ указывали простые горожане. Проявляться же дефекты начали сразу после пуска моста в эксплуатацию.

Из официальной документации горсовета следует, что 16 декабря 2020 года постановлением МКУ «УКС г. Орла» была сформирована приемочная комиссия. В ее состав вошли представители администрации города Орла, а также нескольких организаций. Эта комиссия подписала акт о готовности к приемке в эксплуатацию капитально отремонтированной «Дружбы». В пояснительной записке сказано, что «деньги подрядчику ООО «Ремспецмост» перечислены в полном объеме без учета нарушений, выявленных в ходе проведения ремонтных работ».

Далее приводится список таких дефектов, не исправленных, по мнению городских парламентариев, до сих пор. Например, к их числу отнесено некачественное выполнение деформационных швов, несоответствие тротуаров проектной и рабочей документации, дефекты на балках пролетных строений.

«В ведомости недоделок и дефектов отсутствуют замечание о трещинах в 23-метровых балках, изложенное в акте от 29.10.2020 с выводом о невозможности принятия моста в эксплуатацию», — говорится в пояснительной записке.

На своей сессии депутаты рассмотрят вопрос о признании указанного декабрьского акта о приемке моста недействительным и проведении повторной приемки уже новой комиссией, в состав которой они попросят включить представителей горсовета. Впрочем, пока трудно сказать, наберет ли инициатива необходимое количество голосов.

ИА «Орелград»