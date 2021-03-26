Иван Левин покинул пост главы КСП Орловской области

За это 26 марта проголосовало большинство депутатов облсовета

Иван Левин покинул пост главы Контрольно-счётной палаты Орловской области. За это проголосовало большинство депутатов областного совета на сессии 26 марта. Теперь КСП возглавит Константин Паршин.

Руководитель комитета по СМИ орловского облсовета Валентина Остроушко высказалась против решения освободить от должности Ивана Левина. По её словам, назначение Константина Паршина на пост главы КСП снизит эффективность работы палаты, так как Паршин – руководитель главного контрольного управления губернатора Клычкова: «Получается, что, человек из исполнительной власти приходит в контрольный орган, то есть надзирать будут сами за собой».

«Мы сейчас фактически увольняем человека, который прославился количеством возбужденных уголовных дел по результатам его проверок. И последняя проверка, которая вскрыла многомиллионные нарушения в системе госзакупок, — это просто бомба», — рассказала Остроушко.

Председатель облсовета Леонид Музалевский заявил, что работа палаты продолжится, ведь теперь Левин займёт руководящую должность в аппарате регионального парламента и будет контролировать все акты, которые поступают от КСП.

Как уже писал «Орелград», в 2021 году срок полномочий Левина подошёл к концу, и губернатор Андрей Клычков выдвинул на должность руководителя КСП «своего» человека – Константина Паршина.

В последние недели Валентина Остроушко выступала с резкой критикой этого решения, а во время голосования комитетов облсовета за Константина Паршина её комитет оказался единственным, кто не поддержал ставленника Клычкова. По мнению Остроушко, Левин оказался не выгоден губернатору, так как выявил слишком много нарушений в работе его администрации.

Напомним, Иван Левин возглавлял КСП Орловской области с 2016 года. За 2018-2020 годы КСП под его руководством выявила нарушения в работе областного правительства на 3,3 млрд рублей.

ИА «Орелград»