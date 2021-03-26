Орловцев пригласили к участию в бизнес-тренинге

26.3.2021 | 11:53 Новости, Экономика

Центр оказания услуг «Мой бизнес» приглашает Вас принять участие в тренинге «Бизнес-Эксперт: Портал Бизнес-навигатора МСП» в рамках программы обучения АО «Корпорация МСП», который состоится 30 марта 2021 года.

Тренинг предназначен для тех, кто хочет начать свой бизнес или реализовать новый бизнес-проект.

Особенностью программы тренинга является получение участниками практических инструментов для создания/расширения бизнеса. С помощью Портала Бизнес-навигатора МСП, пользователь, прошедший регистрацию, может:

  • Выбрать рыночную нишу в своем городе
  • Рассчитать примерный бизнес-план
  • Подобрать в аренду помещение для бизнеса
  • Узнать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса
  • Узнать о планах закупок крупнейших заказчиков, в том числе заказчиков с государственным участием
  • Найти поставщика и проверить надежность контрагента

Формат проведения очно–заочный, 6 мест – личное присутствие в конференц-зале Центра «Мой бизнес», также есть возможность подключиться к онлайн-трансляции тренинга. Время проведения 10:30-12:30.

Ведущий тренинга Сергей Невструев – сертифицированный тренер по программам обучения ОА «Корпорация МСП» для субъектов МСП. Руководитель Центра кластерного развития Орловской области. Представитель Фонда содействия инновациям. Для участия в тренинге необходима регистрация по ссылке или по телефону 8(4862) 44-30-20. Также до начала обучения рекомендуется зарегистрироваться на Портале Бизнес-навигатора МСП.

Обучение пройдет в рамках реализации нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства в Орловской области.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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