В 2020 году жители делали это на 20% чаще, чем в 2019-м

Орловцы стали охотнее расплачиваться банковскими картами. В 2020 году они делали это на 20% чаще, чем в 2019, сообщила пресс-служба орловского отделения Центробанка.

При этом количество банковских карт на руках у людей увеличилось на 7%. Около 26% платежей приходится на систему «Мир». По состоянию на 1 января 2021 года орловцы владеют 475 000 таких карт, их доля в общем объёме составляет 37%.

По словам заведующего сектором платежных систем и расчетов орловского отделения ЦБ Михаила Казакова, за год терминалов для безналичной оплаты в регионе стало на 35% больше, что позволяет людям выбирать, как платить.

Казаков также отметил, что набирает популярность Система быстрых платежей с помощью QR-кодов: «При этом за QR-платежи комиссии с покупателя ни банки, ни магазины не возьмут. Это доступнее, чем оплата Apple Pay или Google Pay, и безопаснее, чем карта или наличные».

По словам Казакова, Система быстрых платежей пользуется спросом и при переводах между людьми – она позволяет перечислить до 100 000 рублей без комиссии и практически мгновенно.

ИА «Орелград»