Подрядчик Красного моста стал фигурантом двух уголовных дел

«Ремспецмост» уличили в мошенничестве при ремонте «Дружбы» и использование подложного документа при получении подряда на Красный мост

Прокуратура Орловской области сообщила о возбуждении двух уголовных дел, связанных с белгородской компанией «Ремспецмост» — подрядчика по ремонту моста «Дружба» и Красного моста в Орле.

Надзорное ведомство выяснило, что ради получения подряда на Красный мост «Ремспецмост» представила подложный договор субподряда. В нем говорилось, что компания якобы уже работала на другом объекте культурного наследия. Это дало фирме преимущество в конкурсе на Красный мост, уверены в прокуратуре.

Кроме того, на должностных лиц «Ремспецмоста» завели еще одно уголовное дело — по факту хищения не менее 1,4 млн рублей при ремонте «Дружбы». Его квалифицировали как мошенничество.

Расследование уголовных дел находится на контроле прокурора области Владислава Малкина.

«Ремспецмост» — белгородская фирма с уставным капиталом в 10 тысяч рублей – появилась в Орле при губернаторе Орловской области Андрее Клычкове, у которого есть двое подчиненных из того же региона – скандальный советник Сергей Лежнев и глава облздрава Иван Залогин. «Ремспецмост» доделывал ремонт моста «Дружба». Переправу открыли в августе, а приняли – только в декабре, при этом качество работ проверяла сама компания, а не независимая организация.

Именно сдача моста «Дружба» (цена ремонта – 273 млн рублей) помогла «Ремспецмосту» выиграть контракт на 1,4 млрд рублей на реконструкцию Красного моста в Орле. С 1 февраля он закрыт для движения транспорта. Сдать мост должны к 18 ноября 2022 года. В декабре, после приемки «Дружбы», власти отдали «Ремспецмосту» контракт на реконструкцию моста в Ливнах стоимостью 280 млн рублей.

ИА «Орелград»