В Орловской области выросло число аварий из-за плохих дорог

В регионе за два месяца произошло 60 «неудовлетворительных» ДТП.

В Орловской области в январе-феврале 2021 года неудовлетворительные дорожные условия способствовали совершению 60 дорожно-транспортных происшествий, что на 5,3 процента больше показателя годичной давности. Такие данные привели в региональном управлении МВД. В указанных ДТП четыре человека погибло (рост показателя по отношению к 2020 году составил 33 процента) и 92 получили ранения различной степени тяжести (плюс 21 процент).

За нарушения, связанные с содержанием улично-дорожной сети, сотрудниками ГИБДД за два месяца этого года выдано уже 247 предписаний и составлено 78 административных материалов. Кроме того, в органы прокуратуры направлено 32 информации, в областную и районные комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения — 41. За неисполнение ранее выданных предписаний к административной ответственности привлечено пять должностных лиц.

В целом в январе-феврале 2021 года на автодорогах области зарегистрировано 88 ДТП с пострадавшими, в которых 9 человек погибло и 133 получили ранения. По вине нетрезвых водителей, в том числе отказавшихся от прохождения медосвидетельствования, произошло 8 автоаварий.

ИА «Орелград»