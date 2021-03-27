Орловцы все реже посещают театры

27.3.2021 | 10:14 Культура, Новости

Численность зрителей профессиональных театров в регионе снизилась.

Как сообщает Орелстат, численность зрителей орловских театров в 2019 году составила 139,2 тысячи человек. Данные за 2020 год еще окончательно не подсчитаны. Судя по динамике прошлых лет, орловцы все реже ходят в театры. Впрочем, о причинах этого явления статистики не говорят. Возможно, она кроется в сопутствующих факторах, связанных, например, с ремонтом театральных помещений. Можно не сомневаться в том, что по итогам 2020 года показатель посещаемости снизится катастрофически, ведь на фоне пандемии театрам временно запрещали принимать зрителей.

Что касается динамики, то театральный бум, судя по всему, Орел переживал в 2018 году, когда профессиональные орловские театры посетило 194 тысячи зрителей. Для сравнения, в 2010 году было 188 тысяч зрителей, в 2015 – 161,4 тысячи, в 2017 – 182,7 тысячи. Подсчитали статистики и такой параметр, как среднее количество зрителей театров в расчете на каждую 1000 жителей региона. Здесь также видна тенденция к уменьшению цифровых показателей.

Так, в 2010 году в Орловской области на каждую тысячу ее жителей приходилось в среднем по 238 зрителей профессиональных театров, в 2015 году – 212, в 2017 году – 243, в 2018 году – 261 и в 2019 году — 189 зрителей. Кстати, в Орелстате отметили, что Орловская область имеет богатые  театральные традиции. На ее территории действуют четыре  профессиональных театра. Старейшим из них является Орловский государственный академический театр имени Тургенева, основанный еще в 1815 году графом Каменским.

В годы Великой Отечественной войны был создан Орловский театр кукол. Его официальное открытие состоялось 20 августа 1943 года, всего через пять дней после освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков. Третьим профессиональным театром стал Театр юного зрителя (ТЮЗ), образованный 26 декабря 1976 года.

ИА «Орелград»

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