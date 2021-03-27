Орловская КСП потребовала взыскать причиненный казне ущерб

Большая часть ущерба уже взыскана с недобросовестных дельцов.

Как сообщает Контрольно-счетная палата Орловской области, по результатам контрольной деятельности 2020 года и более ранних периодов в рамках исполнения представлений этого ведомства были удовлетворены требования о взыскании ущерба от недобросовестных действий третьих лиц в размере 14,8 миллиона рублей. Из них 10,3 миллиона рублей уже фактически поступили на счета организаций. Также были приняты меры по устранению нарушений и недостатков при проведении работ на сумму 6,1 миллиона рублей.

Это всего лишь один из результатов кропотливой работы областных аудиторов. Подробнее о ней мы расскажем позже, после того, как КСП официально представит свой годовой отчет в региональном парламенте. Добавим, что областной КСП существенную помощь оказали и 23 контрольно-счетных органа муниципальных образований. В минувшем году они совместно провели 41 контрольное и экспертно-аналитическое параллельное мероприятие. Общий объем совместно проверенных средств составил 2,3 миллиарда рублей.

«По результатам проведенных проверок выявлено 341 нарушение действующего законодательства и факт неэффективного расходования бюджетных средств, исчисляемых в денежном эквиваленте на сумму 28,4 миллиона рублей, — сообщили в КСП. — В целях совершенствования и укрепления системы внешнего государственного финансового контроля в 2020 году было продолжено и взаимодействие со Счетной палатой Российской Федерации».

ИА «Орелград»