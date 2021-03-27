Ремонт дороги может отрезать орловский поселок от внешнего мира

О тревожной ситуации заявили активисты Общероссийского народного фронта.

Жители поселка Куликовский Орловской области в результате ремонта федеральной трассы могут оказаться отрезанными от внешнего мира. С таким громким заявлением выступило региональное отделение Общероссийского народного фронта. Активисты сообщили, что уже обратились в прокуратуру «с предложением дать оценку ситуации с проведением капитального ремонта федеральной трассы Р-119 «Орел – Тамбов». Они считают, что ремонт приведет к перекрытию подъездных путей, в результате отрезанными от центральной дороги окажутся жители 30 домов.

«Местные жители десятилетиями пользовались этими подъездными путями, — говорит руководитель исполкома ОНФ в Орловской области Владимир Филонов. — Если произвести ремонт по разработанному проекту, то они не смогут подъехать к своим домам. К ним не смогут подъехать машины экстренных служб. Проектировщики не подумали, как после ремонта будут жить люди. Нужно отремонтировать дорогу таким образом, чтобы были соблюдены требования безопасности дорожного движения и учтены интересы граждан».

В ОНФ уточнили, что по проекту ремонт будет произведен на участке от Залегощенского шоссе до федеральной автотрассы М-2. Предполагается расширение дороги Р-119 в границах поселка Куликовский до четырехполосного движения с устройством барьерного ограждения на разделительной полосе и установкой бокового отбойного бруса и шумозащитных экранов. Последние и могут отрезать дома от «большого мира».

В ОНФ добавили, что обращение направлено не только в прокуратуру. Подобное письмо активисты отправили «руководству организации, которая является балансодержателем дороги, с предложением произвести корректировку проекта капитального ремонта автомобильной дороги Р-119 с учетом обеспечения беспрепятственного проезда автотранспорта к индивидуальным жилым домам».

ИА «Орелград»