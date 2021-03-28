На ливенское предприятие внезапно нагрянула проверка

28.3.2021 | 11:10 Новости, Общество

В Ливнах муниципальную организацию наказали по жалобе работника.

Как сообщает Государственная инспекция труда в Орловской области, внеплановая проверка прошла в муниципальном предприятии МУКП «Ливенское». Поводом для ее проведения стала поступившая в инспекцию жалоба работника о нарушении его трудовых прав. Указанный в ней факт нашел свое подтверждение.

«В ходе внеплановой проверки было установлено, что работодатель в день увольнения не выплатил окончательный расчет работнику, — рассказали в Государственной инспекции труда. — Директору МУКП «Ливенское» выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности».

Отметим, что это уже не первый подобный случай в Ливнах за последние дни. Чуть ранее проверка, плановая, прошла в МУП «Ливенские тепловые сети». Ее также провели сотрудники Государственной инспекции труда. Как уже писал «Орелград», по итогам проверки к административной ответственности было привлечено и муниципальное предприятие, и его ответственный работник.

В предыдущем случае нарушения трудового законодательства выразились в том, что работодатель не ознакомил под роспись работников с коллективным договором на 2021-2024 годы. Кроме того, работники не были ознакомлены под роспись с результатами проведения специальной оценки труда на их рабочих местах.

ИА «Орелград»

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