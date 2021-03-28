Под Орлом владельцев частных свинарников наказали за отсутствие спецодежды

Сельские жители нарушили новые правила содержания свиней.

В Орловской области сотрудники Россельхознадзора провели очередные проверки личных подсобных хозяйств. Напомним, в этом году вступили в силу новые федеральные правила содержания свиней. К владельцам ЛПХ, читай частных свинарников, теперь предъявляются очень жесткие требования, за нарушение которых предусмотрено наказание.

Официально правила были ужесточены в целях недопущения распространения заразных болезней животных, в том числе африканской чумы свиней. Правда, злые языки говорят, что чиновники приняли такое решение в угоду крупным корпорациям, которым выгодно, чтобы свиней в частных подворьях оставалось все меньше.

Как бы то ни было, но по итогам проведенной проверки за нарушения ветеринарных правил содержания свиней были оштрафованы сразу 15 владельцев ЛПХ Колпнянского района Орловской области. В ТУ Россельхознадзора привели типовые нарушения селян. Например, свиньи, содержащиеся в хозяйстве, не идентифицированы, то есть у них нет бирок с номерами.

«Владельцы не предоставляют поголовье свиней ветеринарным специалистам для проведения противоэпизоотических мероприятий в соответствии с «Планом противоэпизоотических мероприятий», — перечислили в ТУ Россельхознадзора. — Входы в свиноводческие помещения не оборудованы приспособлениями или устройствами, обеспечивающими дезинфекцию подошвы обуви».

В вину владельцам ЛПХ также поставили отсутствие чистой сменной спецодежды и обуви.

ИА «Орелград»