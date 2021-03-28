Сергей Потёмкин стал членом Изборского клуба

В своей первой публикации он заявил, что местная власть – основа российской государственности

Глава аппарата Орловского областного Совета народных депутатов Сергей Потёмкин стал экспертом Изборского клуба. На официальном сайте сообщества появилась его первая публикация.

Изборский клуб – объединение известных интеллектуалов, которое в основном изучает внешнюю и внутреннюю политику России. Клуб появился в 2012 году в городе Изборске Псковской области. Теперь членом сообщества стал и Сергей Потёмкин.

В своей статье, опубликованной на сайте клуба, он назвал местные власти основой российской государственности. По его мнению, именно сильная муниципальная власть – ключевой фактор политической стабильности всей страны. Потёмкин отметил, что центральная власть при этом должна играть только вспомогательную роль, а не подчинительную.

В публикации он также рассказал, что у местного российского самоуправления накопилось много проблем. Они делятся на две категории: слишком сильная зависимость от Москвы и слабая квалификация муниципальных служащих.

ИА «Орелград»