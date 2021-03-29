Амчанка объяснила выдуманную историю с ограблением

Девушка обманула полицию, полагая, что та поможет ей в частном деле.

Необычное уголовное дело рассмотрел Мценский районный суд Орловской области. Местную жительницу обвиняли в совершении преступления предусмотренного частью 1 статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации (заведомо ложный донос о совершенном преступлении).

Органами предварительного расследования было установлено, что в октябре 2020 года гражданка обратилась в райотдел полиции за помощью. Она заявила, что утром того же дня некий неизвестный человек напал на нее на улице, когда она проходила мимо детского сада. И этот человек вырвал у нее из руки мобильный телефон, после чего убежал. Тем самым девушка заявила о совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж).

Она официально написала заявление, после чего сотрудники уголовного розыска провели проверку. Они установили, что никакого уличного ограбления на самом деле не было. Поэтому было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, в связи отсутствием состава преступления. Однако другое уголовное дело было заведено уже на саму заявительницу, за заведомо ложный донос.

Девушка призналась, что никто на нее не нападал, а телефон она потеряла сама. Вероятно, решила, что у полиции имеются технические возможности для поиска пропавшего телефона. Но просто так ведь полицию не попросишь найти потерянный мобильник. Вот она и выдумала историю с ограблением. К счастью для нее, следователь внес в суд ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением обвиняемой меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Суд удовлетворил его и обязал «доносчицу» заплатить судебный штраф в размере 10 тысяч рублей.

ИА «Орелград»