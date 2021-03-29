В Орле отключили свет и горячую воду

О временных ограничениях сообщила администрация Орла

В ряде домов Орла 29 марта не будет электроэнергии и горячей воды, сообщила администрация Орла.

В частности, из-за проверки бойлера на плотность с 9.00 до 14.00 будет отключено горячее водоснабжение по следующим адресам: ул. Паровозная, 5; ул. Лазо, 20, 22; ул. Блынского, 8, 10, 12, школа №45; ул. Металлургов, 19, 21, 23, 27; ул. Раздольная, 43, 45, 49, 51, 55; ул. Родзевича-Белевича, 23.

Из-за ремонта насоса 29 марта 2021 года с 9.00 до 16.00 будет отключено горячее водоснабжение по следующим адресам: ул. Латышских стрелков, 1, 3, 6; пер. Молодогвардейский, 6, 23; пер. Комсомольский, 22.

Кроме того, с 9.00 до 12.00 будет отключено электроснабжение на ул. Блынского, 2, 2а, 4, а с 14.00 до 17.00 — на ул. Маринченко, 8, 12, 14, 16, 18, 24.

ИА «Орелград»