В Орле женщину осудят за передачу денег

29.3.2021 | 18:30 Новости, Общество

В 2018 году она помогла студенту дать 32 000 рублей проректору ОГУЭТ

В Орле передали в суд материалы дела 35-летней орловчанки, которая выступала посредником при даче взятки экс-проректору ОГУЭТ Галине Гудименко. Об этом сообщили в прокуратуре и Следственном комитете.

По версии следствия, обвиняемая совершила преступление в 2018 году. Она помогла студенту Орловского государственного университета экономики и торговли договориться с проректором Галиной Гудименко о взятке. После этого студент через женщину передал Гудименко 32 000 рублей, за это она должна была обеспечить ему хорошие оценки по несданным экзаменам.

Под суд также попали студент-взяточник и экс-проректор вуза Гудименко. Её дело еще слушают в суде, а студент уже понёс наказание.

Как уже писал «Орелград», ОГУЭТ прославился своей коррупционной схемой. В сентябре 2020 года в Орле осудили другого местного жителя, который выступил посредником при даче взятки Гудименко; в октябре 2020 года под суд попала уже студентка вуза, которая тоже заплатила за хорошие оценки. Во всех случаях прейскурант колебался около 30 000 рублей.

ИА «Орелград»

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