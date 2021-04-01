Круглый призвал пожилых людей прививаться

Орловский сенатор считает, что вакцинация им не помешает.

Сенатор от Орловской области Владимир Круглый, заслуженный врач РФ, в интервью «Парламентской газете» заявил, что пожилым людям необходимо прививаться от коронавируса. По его словам, для данной категории граждан риск заражения очень высок. Поэтому им, особенно с сопутствующими заболеваниями, показана вакцинация.

«При новой коронавирусной инфекции граждане 60+, 65+ составляют основную группу риска, — считает Владимир Круглый. — Мы видим, и это подтверждено уже абсолютно достоверно, не только в нашей стране, но и во всем мире, что эта возрастная группа особенно уязвима».

Напомним, ранее орловский сенатор заявил, что третья волна коронавируса в России абсолютно реальна. А это означает, что риски никуда не ушли. Напротив, ситуацию следует удерживать под контролем. Не случайно Владимир Круглый отмечает, что именно среди пожилых людей фиксируется наибольшее количество тяжелых случаев заболевания и смертей.

Для людей этой группы особенно важна своевременная прививка от COVID, потому что это единственный способ профилактики заболевания и тяжелых последствий, считает Владимир Круглый. В то же время, бытует мнение, что пожилым прививаться не стоит – они и сами боятся реакции организма и осложнений, которые могут произойти. Но сенатор считает, что это далеко не так.

«Чем тяжелее фон у таких граждан, чем больше сопутствующих заболеваний, чем тяжелее они протекают, тем больше у этой группы людей показаний к вакцинации», — говорит Владимир Круглый.

ИА «Орелград»