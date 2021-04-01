Серегин проиграл Лежневу суд по делу об оскорблении

Суд отклонил иск орловского фельдшера к советнику губернатора, назвавшего Серегина «пустобрехом» и «балаболом»

Суд Советского района Орла отклонил иск фельдшера Дмитрия Серегина к советнику губернатора Орловской области Сергею Лежневу по делу об оскорблении чести и достоинства. Об этом сообщил сам Серегин.

Фельдшер считает, что суд создал прецедент. «Получается, что слова «пустобрех», «балабол», «неуч» <…> можно использовать в целом в обиходе, в том числе не только когда к нам обращаются чиновники, но и когда мы обращаемся к чиновникам. Поэтому, друзья, если вы видите, что вам чиновник врет, вы можете использовать такую лексику», — сказал Серегин.

Он аргументировал это показаниями эксперта со стороны Лежнева — тот заключил, что любая не бранная лексика может использоваться как оценочное суждение. Серегин также пообещал, что будет подавать апелляцию и, если потребуется, дойдет до Верховного суда.

Как уже писал «Орелград», Серегин, который по совместительству является координатором орловского отделения профсоюза «Действие», донес проблемы орловской медицины в период пандемии коронавируса до председателя «Справедливой России», экс-главы Совета Федерации Сергея Миронова. Федеральный политик пообещал направить депутатские запросы в различные инстанции и ведомства. После этого Лежнев в Telegram-канале назвал медика «пустобрехом», «балаболом», «нигилистом», «полным неучем», а также обвинил в продажности, «тупом дилетантизме» и «злонамеренной лжи».

ИА «Орелград»