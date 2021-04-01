В Орле наказали бизнесмена, оставившего без света соседей

Действия предпринимателя были признаны судом незаконными.

Арбитражный суд Орловской области поставил точку в хозяйствующем споре, разбираться в нюансах которого прежде пришлось областной антимонопольной службе. Как пояснили в региональном управлении ФАС, проверка была проведена по коллективной жалобе на незаконные действия индивидуального предпринимателя. Он является владельцем объектов электросетевого хозяйства. Неназванные потребители пожаловались в УФАС на то, что в отношении их объектов была прекращена поставка электрической энергии на территории завода «Орелхолодмаш».

«Установлено, что энергопринимающие устройства потребителей имели надлежащее технологическое присоединение к сетям сетевой организации через объекты электросетевого хозяйства, принадлежащие индивидуальному предпринимателю, — пояснили в областной антимонопольной службе. — У данных потребителей были также заключены договора энергоснабжения с гарантирующим поставщиком».

Несмотря на это, так называемый переток электроэнергии был остановлен. Между тем, подобные отношения четко регулируются законом. По итогам проверки антимонопольщики пришли к выводу, что индивидуальный предприниматель был не вправе препятствовать перетоку электрической энергии на объекты потребителей.

«Свои действия по прекращению перетока электроэнергии индивидуальный предприниматель объяснял неудовлетворительной работой трансформаторной подстанции и произошедшей на ней аварией, — говорят в УФАС. — Вместе с тем, надлежащих доказательств такой аварии им в материалы дела не было представлено».

Не смог бизнесмен доказать и то, что его действия были вызваны форс-мажором – чрезвычайными и объективно непредотвратимыми обстоятельствами, находящимися вне его контроля. В результате на него составили административный протокол и оштрафовали его на 10 тысяч рублей. Кроме того, бизнесмены внесли представление «по устранению причин и условий, способствовавших совершению вышеуказанного административного правонарушения».

Однако он, в свою очередь, не согласился с действиями антимонопольной службы. Спор пришлось решать в суде. ИП подал иск в арбитраж, требуя признать незаконным и отменить постановление УФАС о наложении на него штрафа. Соответственно, в случае удовлетворения иска представление об устранении нарушений тоже стало бы недействительным. Арбитражный суд отказал в удовлетворении заявленных требований. Постановление о наложении штрафа признано законным.

ИА «Орелград»