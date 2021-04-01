В Орловской области рынок платных услуг продолжил падение

Показатели отрасли продолжают снижаться на фоне пандемии коронавируса.

В Орловской области продолжается тенденцию к падению рынка платных услуг, которая началась в 2020 году на фоне развития пандемии новой коронавирусной инфекции. Показатели продолжают снижаться. Так, по предварительным данным Орелстата, за два месяца 2021 года населению Орловской области было оказано платных услуг на 5,992 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах это на 3,7 процента меньше, чем годом ранее.

Статистики также подсчитали, что за отчетный период времени в структуре платных услуг населению 72,4 процента составили жилищно-коммунальные, телекоммуникационные и бытовые услуги. Кстати, последний сектор, в отличие от остальных, начал демонстрировать рост.

«В январе-феврале 2021 года населению области оказано услуг бытового характера на 811,7 миллиона рублей, что в сопоставимых ценах на 0,4 процента больше соответствующего периода прошлого года, — сообщает Орелстат. — Более 67 процентов объема бытовых услуг приходилось на ремонт и строительство жилья и других построек, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования и услуги парикмахерских».

ИА «Орелград»