Клычков выделил миллионы рублей поисковикам и каратистам

Губернатор утвердил распределение субсидий некоммерческим организациям.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил распределение субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в 2021 году. Контроль за исполнением распоряжения возложен на руководителя администрации губернатора и правительства региона. Всего СО НКО получат из бюджета области 10,3 миллиона рублей. Как уже писал «Орелград», ранее областные власти объявили конкурсный отбор на право получения таких субсидий.

В результате победителями были признаны 47 участников. В их число вошли, например, региональная общественная организация ветеранов боевых действий, Ресурсный центр поддержки гражданских инициатив, волонтерское движение города Ливны «Добрые сердца», Федерация бадминтона Орловской области, молодежная общественная организация «Военно-исторический поисковый клуб «Дороги войны», областная федерация каратэ, областное отделение Союза литераторов РФ, редколлегия «Книга Памяти Орловской области» и другие.

По условиям конкурса, максимальный размер субсидии, предоставляемой конкретной СО НКО, не мог превышать 10 процентов общей суммы лимитов бюджетных обязательств, то есть 1,03 миллиона рублей. Но максимум никто и не получил. Самая крупная субсидия, согласно распоряжению губернатора, будет предоставлена автономной некоммерческой организации социальной поддержки материнства, семьи и детства «Святые Покрова» — 800 тысяч рублей.

Региональное общественное движение «Молодежное движение «Патриоты Орловщины» получит из бюджета 600 тысяч. Самая маленькая субсидия в размере 70 тысяч рублей достанется автономной некоммерческой организации оказания услуг в области содержания животных «4 лапы».

ИА «Орелград»