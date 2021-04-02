Орловский губернатор стал главным по призыву

Весенний призыв в армию стартовал с традиционного указа.

Губернатор Андрей Клычков издал указ о создании призывной комиссии Орловской области и призывных комиссий муниципальных районов и городских округов. Это традиционный документ, который издается дважды в год. В данном случае он необходим для проведения призыва граждан на военную службу в апреле-июле 2021 года. Согласно указу, 1 апреля в регионе официально стартовал призыв в армию «граждан мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, а также граждан старшего возраста, у которых истекли ранее предоставленные отсрочки».

Региональную призывную комиссию Андрей Клычков возглавил лично. Он несет основную ответственность за призыв орловцев, хотя этот пост для него, по сути, формальный. Заместителем председателя областной призывной комиссии назначен Дмитрий Примак, военный комиссар Орловской области. Компанию им составят многочисленные медики и представители общественных организаций, включая войсковое казачье общество и Союз солдатских матерей.

Департаменту здравоохранения губернатор поручил в период проведения призыва граждан на военную службу содействовать в организации амбулаторного или стационарного медицинского обследования и лечения граждан в учреждениях здравоохранения. Кстати, в перечень медучреждений, которые будут задействованы в мероприятиях по призыву, включено 42 орловские больницы, поликлиники и диспансеры.

Управлению МВД РФ губернатор рекомендовал обеспечить поддержание порядка в местах сбора и отправки призывников в войска, а также безопасность автотранспорта, доставляющего команды призывников из районных военных комиссариатов на областной сборный пункт. На последнем будет организовано дежурство сотрудников органов внутренних дел.

ИА «Орелград»