Орловского фермера оштрафовали за гнезда и паутину

Техническое состояние фермы было признано антисанитарным.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел административные материалы, составленные по результатам проверки крестьянско-фермерского хозяйства Ливенского района. Отметим, что заявителем по данному делу выступила Ливенская межрайонная прокуратура. Из материалов следует, что в КФХ содержится и используется без малого 780 голов КРС, треть из них составляет дойное стадо. Животные содержатся на молочно-товарной ферме. Молоко сырое охлажденное сдается на переработку.

При проведении проверки были вскрыты многочисленные нарушения обязательных требований. Например, в акте указано, что на входе на территорию фермы отсутствуют санпропускник и действующий дезбарьер. Выгульные площадки находятся в антисанитарном состоянии. В КФХ не проводится контроль санитарного состояния доильного оборудования.

Много нареканий возникло к техническому состоянию производства. Так, по мнению проверяющих, полы молочно-моечного помещения имеют выбоины, кафельная плитка на полах и стенах местами отвалилась, дезковрик отсутствует, а на окнах молочного блока нет москитной сетки. В вину предприятию было поставлено и наличие паутины на стенах и потолке. Дверь молочного блока, как выяснилось, закрывается неплотно. Да и зачем, если в ней «имеется сквозная дыра, через которую возможно проникновение насекомых и синантропной птицы в молочный блок».

В помещении молочного блока проверяющие также обнаружили на потолке… гнезда, что «свидетельствует о гнездовании в данном помещении синантропной птицы». Этим список нарушений далеко не исчерпывается. Арбитраж, изучив материалы дела, признал КФХ виновным и назначил предприятию штраф в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, хозяйству выдано предписание об устранении нарушений.

ИА «Орелград»