Виновника ДТП под Орлом оставили без наказания, несмотря на протест прокурора

Потерпевшая в ДТП простила и примирилась с обвиняемым водителем.

Урицкий районный суд Орловской области вынес постановление в рамках предварительного слушания по уголовному делу, возбужденному в отношении местного жителя по ч.2 ст.264 УК РФ. Предварительным следствием он обвинялся в том, что по его вине произошла авария, в результате которой тяжелые травмы получила пассажирка. ДТП произошло 20 декабря 2020 года, о нем оперативно сообщало региональное ГУ МЧС.

Было установлено, что в районе 16 часов дня на автодороге Нарышкино – Салтыки вылетел в кювет технически исправный автомобиль марки LADA GRANTA. Авария произошла на 17 километре. Ее виновником, по версии следствия, стал водитель, который, «проявив преступную небрежность, вел автомобиль со скоростью около 80 км/ч». Дорога была заснеженной и скользкой, поэтому указанная скорость не обеспечивала водителю возможность постоянного контроля над движением автомобиля.

В результате водитель не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения, где автомобиль занесло. Легковушка не просто улетела в кювет, но и перевернулась. Травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью, получила девушка, сидевшая на пассажирском сиденье. При этом, как было установлено органами предварительного следствия, водитель был пьян.

Ему грозило серьезное наказание, но обстоятельства сложились в его пользу. В предварительном судебном заседании потерпевшая заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением с обвиняемым. Суду она пояснила, что обвиняемый загладил причиненный вред и претензий она к нему не имеет. Это ходатайство поддержал и сам обвиняемый, и его адвокат. А вот прокурор возражал против прекращения уголовного дела.

Возражения прокурора были основаны на том, что обвиняемый ранее привлекался к административной ответственности, а преступление совершил в состоянии опьянения. Однако суд эти доводы не принял. В результате дело было прекращено. Кроме того, суд оставил без рассмотрения иск ТФОМС о взыскании с обвиняемого денежных средств, затраченных на лечение потерпевшей.

ИА «Орелград»