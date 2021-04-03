Федеральный фонд ЖКХ проверит Орловскую область

Контрольные мероприятия будут проведены дистанционно.

Фонд ЖКХ продолжает проведение дистанционных контрольных мероприятий по проверке в субъектах РФ хода реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Об этом сообщает департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью ГК ФСР ЖКХ. Речь идет о проверке процесса переселения граждан из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

Сообщается, что в апреле 2021 года проверки будут проведены в отношении трех регионов: Калужской, Орловской и Псковской областей. Напомним, ранее Орловская область была признана Фондом одним из тех регионов, которые в 2020 году отстали от заявленных планов. Региональным чиновникам пришлось объяснять причины происходящего в рамках селекторного совещания. Ситуацию они обещали выправить в 2021 году. И вот теперь Фонд ЖКХ, за счет финансовых средств которого и реализуется программа, проверит, изменилось ли что-то в Орловской области.

Как пояснили в Фонде, «дистанционное контрольное мероприятие осуществляется путем проверки и анализа представленных в госкорпорацию документов, заверенных руководителем исполнительного органа государственной власти, ответственного за реализацию программы переселения в субъекте РФ, и подписью главы проверяемого муниципального образования». Для получения сведений о качестве жилья, предоставленного переселяемым гражданам, могут привлекаться представители НП «ЖКХ Контроль» и органов государственного жилищного надзора.

«По итогам проведения дистанционного контрольного мероприятия составляется отчет, который направляется в адрес высшего должностного лица субъекта РФ, а также в контрольно-надзорные органы для принятия в случае необходимости мер реагирования», — добавили в Фонде.

На фоне грядущей проверки губернатор Орловской области Андрей Клычков 31 марта внес изменения в областную адресную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В новой редакции документа скорректированы целевые индикаторы как по срокам реализации, так и по финансированию отдельных этапов.

Согласно обновленной программе, ее участниками являются города Орел, Ливны и Мценск, а также Малоархангельский и Новосильский районы. Общий объем финансирования составляет 1,76 миллиарда рублей. Всего за период 2019-2025 годов планируется переселение 3228 человек, проживающих в аварийном жилищном фонде площадью 46 146,76 квадратных метров. На текущем этапе 2021-2022 годов запланировано переселение 629 человек.

ИА «Орелград»