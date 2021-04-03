Орловцев призвали быть готовыми к визиту энергомошенников

Орловские энергетики предостерегли жителей региона от общения с аферистами.

В Орловской области энергетики уже не в первый раз предупредили жителей региона о неких дельцах, которые под видом сотрудников энергокомпаний фактически навязывают простым жителям ненужные платные услуги. Как сообщает филиал «Россети Центр Орелэнерго», в эту организацию периодически поступают жалобы орловцев на подобные случаи. По мнению энергетиков, простых граждан «вводят в заблуждение разные фирмы, называющие себя представителями энергетических организаций».

«Они подробно консультируют граждан о правилах замены приборов учета, установке новых электросчетчиков и их опломбировании, чем вызывают доверие и фактически вынуждают заменить приборы учета электроэнергии, — говорится в предупреждении компании. — О том, что при этом грубо нарушается процедура замены счетчика, установленная действующим законодательством, что влечет за собой доначисление платы за потребленную электроэнергию, как правило, вежливые «представители» умалчивают».

Обратили внимание специалисты и на новую тенденцию. Дельцы сменили тактику: раньше они ограничивались поквартирным обходом, а теперь «в почтовых ящиках орловцев стали пачками появляться уведомления на бланках». Изготовлены эти «документы» таким образом, чтобы напугать граждан. В них говорится, например, что срок межповерочного интервала их счетчика истек, поэтому надо срочно заменить его на новый.

«В качестве телефона, по которому предлагается подать заявку на замену счетчика, в уведомлениях указывается номер телефона, не принадлежащий ни одной энергетической компании, работающей на территории Орловской области», — утверждают в филиале «Россети Центр Орелэнерго»».

В связи с этим компания напомнила жителям региона о том, что по всем вопросам о замене приборов учета следует обращаться непосредственно к гарантирующим поставщикам электроэнергии на территории Орловской области – ООО «Орловский энергосбыт» или сетевую компанию – филиал «Россети Центр Орелэнерго».

ИА «Орелград»