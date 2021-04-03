Орловские пчеловоды серьезно поговорили с аграриями о пестицидах

Диалог призван снять недопонимание и уберечь пчел от гибели.

В администрации Орловского района прошло совещание, для участия в котором местные власти пригласили аграриев и пчеловодов. Разговор предстоял серьезный: в последние годы в Орловской области, как и в ряде других регионов, фиксировались случаи массового падежа пчел. Нередко причиной гибели являлась обработка сельскохозяйственных посевов пестицидами. Закон обязывает аграриев заблаговременно предупреждать о внесении химикатов и местные власти, и местных жителей, особое внимание уделяя пасечникам.

Однако проблема полностью пока не решена. В преддверии весенней посевной кампании и пачечного лета представители двух сторон и обсудили проблематику. В администрации Орловского района сообщили, что в районе насчитывается 35 сельхозорганизаций, 80 крестьянско-фермерских хозяйств и более 20 тысячами личных подсобных хозяйств граждан. В текущем году посевные площади под масличными культурами увеличатся на 2,1 тысячи га. Под рапс планируется отвести 4,7 тысячи га. Это хорошая новость для аграриев, но тревожная – для пчеловодов.

«Эффективность возделывания рапса в 2,5 раза выше зерновых, но есть и своя особенность — необходимость соблюдения других технологий возделывания, наличие специализированной техники, многократное применение инсектицидных и других обработок в период вегетации растений, приобретение семенного материала, — сообщили в администрации Орловского района. — По данным сельских поселений на территории района имеется 173 пчелопасек с 2389 пчелосемьями. Зерновые и технические культуры в районе сеяли и раньше, но массовой гибели пчел никогда не отмечалось».

Остается надеяться на то, что и впредь подобных случаев в районе не будет. По крайне мере, сообщается: «участники совещания пришли к выводу, что необходимо установить открытый диалог, чтобы избежать недоразумений».

«Аграрии обязательно должны знать о местонахождении пасек рядом с ними, — подчеркнули в муниципалитете. — В свою очередь и каждый пчеловод должен быть заинтересован в знакомстве с сельскохозяйственными товаропроизводителями для дальнейшего сотрудничества».

ИА «Орелград»