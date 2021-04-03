В Орле успех каждого ребенка связали с «дорожной картой»

Губернатор утвердил очередную «методичку» для своих подчиненных.

Глава Орловской области Андрей Клычков утвердил «дорожную карту» по созданию в школах сельской местности и малых городов условий для занятия физической культурой и спортом. Обновление и строительство школьных спортзалов, а также закупка инвентаря будут проводиться в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка». Он, в свою очередь, является частью национального проекта «Образование».

«Дорожная карта», по сути, представляет собой детальную методичку для чиновников – это прямые указания на то, кто именно, что и когда должен сделать. План состоит из 16-ти пунктов, следовательно, обновление или строительство каждого школьного спортивного объекта представляет собой лестницу из 16-ти ступеней. Причем «подниматься» по ней чиновникам придется ежегодно в одни и те же сроки, установленные губернатором.

Например, первым шагом должно быть утверждение должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за создание в сельских школах условий для занятия физической культурой и спортом. Второй этап – утверждение распределения субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям Орловской области.

Далее областные власти будут заключать с местными властями соглашения. Эти документы четко пропишут условия предоставления субсидий и их расходования. Если вдруг местные чиновники пустят полученные деньги на какие-то иные цели, то их обяжут вернуть субсидию в областной бюджет.

Другие этапы включают в себя, в частности, утверждение перечня спортивного инвентаря и оборудования, закупаемого для школ, проведение самих закупок, монтаж спортивного инвентаря, ремонт спортивных залой и открытых плоскостных спортивных сооружений, а также многое другое.

Добавим, что правительство Орловской области тоже не будет стоять в стороне. Самой главной его задачей является своевременная подача заявки в Москву на выделение средств из федерального бюджета, который и профинансирует большую часть работ.

ИА «Орелград»