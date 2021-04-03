В Орловской области появился спрос на тестоводов и аппаратчиков

Работодатели готовы трудоустроить орловцев на ярмарках вакансий.

В Орловской области в апреле планируется провести 11 ярмарок вакансий, в том числе дистанционных. Об этом сообщает региональное управление труда и занятости. Спектр специальностей и профессий, на которые возник спрос, довольно широк. Например, уже сейчас известно, что в Орле работодателям потребуются менеджеры по работе с клиентами и партнерами, электромонтеры, тестоводы, рабочие сухарного цеха, аппаратчики пастеризации и асептического консервирования, инженеры по охране труда, наладчики оборудования и начальники смены.

Требуются также операторы линии и очистных сооружений, рабочие и технологи в производстве пищевой продукции, операторы котельной, маляры, каменщики, слесари и водители. В Болховском районе местный центр занятости проведет ярмарку вакансий сразу для девяти предприятий. Там существует потребность в упаковщиках, водителях, овощеводах, грузчиках, учетчиках, дорожных рабочих, трактористах, поварах, врачах, медсестрах, агрономах, официантах и парикмахерах.

В Орловском районе 14 апреля центр занятости проведет дистанционную ярмарку вакансий для Областного геронтологического центра ветеранов войны и труда. Работодателю требуются санитарки, буфетчики, библиотекарь, лаборант и другие сотрудники. Ярмарки вакансий также пройдут в Залегощенском, Краснозоренском, Дмитровском, Свердловском и Кромском районах.

ИА «Орелград»