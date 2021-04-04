В Орле ревизия нагрянула в Дом детского творчества

4.4.2021 | 12:40 Новости, Общество

Проверяющие вывили нарушения в сфере закупок.

Администрация города Орла обнародовала информацию о плановой проверке муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества №4». Мероприятие было проведено на основании распоряжения мэрии контрольно-ревизионным отделом. Проверка коснулась исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Орла.

Из краткого отчета следует, что в ходе проверки контрактов были выявлены факты несвоевременного исполнения их условий со стороны заказчика, то есть самого Дома детского творчества. Выразились же эти нарушения в несвоевременной оплате учреждением услуг поставщиков, которые, в свою очередь, обязательства выполнили в полном объеме. Всего проверяющие обнаружили 47 контрактов, по которым заказчик в 2020 году вовремя не заплатил.

Названа и причина – несвоевременное поступление финансирования. Также установлено, что по состоянию на 31 декабря 2020 года размер кредиторской задолженности учреждения составил 3,229 миллиона рублей.

ИА «Орелград»

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