Январь 2021 года стал «черным» для орловской демографии

4.4.2021 | 12:24 Новости, Общество

Разрыв между смертностью и рождаемостью стал пугающим.

Демографическая ситуация в январе 2021 года в Орловской области характеризовалась процессом естественной убыли населения. Об этом сообщается в ежемесячном бюллетене социально-экономического развития, издаваемом региональным правительством. Согласно приведенным данным, по итогам первого месяца текущего года число умерших превысило число родившихся в 3,8 раза.

«Число родившихся в январе 2021 года относительно аналогичного периода 2020 года уменьшилось на 48 человек, или на 10,6 процента, и составило 403 человека, — говорится в бюллетене. — Количество умерших увеличилось на 484 человека, что на 46,2 процента выше уровня января 2020 года, и составило 1532 человека».

За счет миграции восполнить потери региону тоже не удается. Так, в бюллетене сообщается, что по итогам 2020 года миграционная убыль населения в Орловской области составила 1037 человек. Так, в другие субъекты Российской Федерации из региона выбыло на 2263 человек больше, чем прибыло в него. При этом сложилось положительное сальдо международной миграции – плюс 1 226 человек.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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