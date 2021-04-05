Коронавирус обвинили в срыве строительства жилья под Орлом

В Мценске жилищную программу профинансировали лишь на 49 процентов.

Администрация Мценска утвердила сводный отчет о реализации муниципальных программ в городе в 2020 году. Всего в этом райцентре в минувшем году действовало 20 программ. Эффект они принесли разный. Например, обращает на себя внимание муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Мценске на 2019-2024 годы». Как следует из постановления городских властей, она была разработана «в целях повышения доступности и комфортности жилья на территории города Мценска».

Ее основными задачами являются увеличение объема ввода жилья и обеспечение земельных участков, выделенных под жилищное строительство, объектами инженерной инфраструктуры. На реализацию программы в 2020 году было предусмотрено 1,175 миллиона рублей из бюджета города Мценска. Освоение составило 576,3 тысячи рублей, или 49 процентов от плана.

Местные чиновники уже дали объяснение этому феномену. Недоосвоение запланированных объемов они, прежде всего, объяснили «экономией средств в результате формирования цены контрактов по минимальным значениям коммерческих предложений». Но более веской и значимой стала другая причина. Низкий объем финансирования в Мценске также объясняют введением режима повышенной опасности, связанным с распространением новой коронавирусной инфекции.

Из-за этого, как следует из постановления мэрии, подготовка проектно-сметной документации была выполнена с задержкой сроков исполнения, что, в свою очередь, повлияло на сроки сдачи ПСД на государственную экспертизу и проверку определения сметной стоимости объекта. Результатом реализации программных мероприятий стало то, что в минувшем году в городе было введено 3905 квадратных метров жилья, что составляет всего 60 процента от плана.

ИА «Орелград»