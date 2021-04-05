Орловец обокрал мать своего собутыльника

Он вынес из квартиры бытовую технику на 30 тысяч рублей

В Ливнах полиция раскрыла кражу бытовой техники и прочего имущества из кражи 72-летней женщины. Подробности дела рассказала пресс-служба УМВД по Орловской области.

Похитителем оказался 26-летний местный житель. В день кражи он пришел в квартиру пожилой женщины, чтобы выпить вместе с ее сыном. Когда последний уснул, вор забрал ценности и скрылся. Когда его нашла полиция, оказалось, что часть имущества уже продана.

«Мужчина не стал отрицать свою причастность к противоправному деянию. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие», — рассказали в УМВД.

ИА «Орелград»