Шесть мостов в Орловской области остаются под водой

На выходных еще одна низководная переправа освободилась от воды

В Орловской области шесть низководных мостов остаются под водой из-за повышения ее уровня, сообщили в ГУ МЧС по Орловской области.

Речь идет о мостах в населенных пунктах Тайное (Орловский район), Городище (Мценский район), Орловка (Залегощенский район), Измайлово, Ямская слобода (оба — Новосильский район), Воротынск (Ливенский район). К каждому из них можно проехать по объездным путям, нарушений жизнеобеспечения населения нет.

На выходных из-под воды вышел мост в деревне Кикино Мценского района. Колебание уровней воды в реках Орловщины продолжается, но в целом паводок проходит по благоприятному прогнозу, подчеркнули в МЧС.

ИА «Орелград»