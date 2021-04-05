УФАС вынесло решение по жалобе ЧОП на ОГУ

5.4.2021 | 16:41 Новости, Образование

Антимонопольная служба не нашла нарушений в действиях сотрудников вуза.

Комиссия управления ФАС России по Орловской области вынесла решение по делу, заведенному на основании жалобы одного из местных частных охранных предприятий. Как уже писал «Орелград», ответчиком по делу выступил Орловский государственный университет имени Тургенева. Опорный вуз не так давно провел электронный аукцион на право оказания услуг по охране своих объектов.

Комиссия заказчика рассмотрела две поступившие заявки. Предпочтение было отдано одному ЧОП, но проигравшее предприятие сочло это решение несправедливым. В жалобе было указано, что проигравшая фирма предложила меньшую цену контракта. Следовательно, по ее логике, она и должна была получить тендер на охрану.

Антимонопольная служба запросила у ОГУ необходимые документы. Представители вуза объяснили, что цена при определении победителя не являлась единственным критерием. Участников аукциона оценивали еще по нескольким критериям, выставляя определенные баллы. В частности, оценивался опыт участника по успешному оказанию услуг сопоставимого характера и объема, причем значимость данного критерия составляла 50 процентов итогового балла.

Также оценивалась обеспеченность участника кадрами, квалификация руководителя компании и деловая репутация участника. В результате победил тот, кто набрал наибольшее количество баллов, а не тот, кто предложил наименьшую цену. Изучив материалы, комиссия УФАС признала жалобу необоснованной и отменила приостановление конкурса.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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