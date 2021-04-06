Избыток магазинов зафиксирован в Орловской области

Торговые нормативы в регионе оказались заметно превышены.

Обеспеченность населения Орловской области стационарными торговыми площадями в расчете на каждую 1000 человек в 2 раза превысила норматив, рассчитанный по методике правительства Российской Федерации. Такие данные приводит в своем отчетном докладе региональный бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин. Он подчеркивает, что обеспеченность населения торговыми площадями является одним из основных показателей развития торговли.

Если смотреть по количеству магазинов, то на долю стационарной торговли в Орловской области приходится 84 процента объектов, а доля нестационарных объектов составляет 16 процентов. Оборот розничной торговли по итогам 2020 года составил 140,08 миллиарда рублей, или 97 процентов, в сопоставимых ценах, к уровню предыдущего года. Уменьшение оборота бизнес-омбудсмен связывает с введением правительством Орловской области ограничительных мероприятий по недопущению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции.

«Состояние товарных запасов в розничной и оптовой торговле в регионе в целом стабильное и обеспечивает удовлетворение потребительского спроса различных социальных групп населения в продовольственных товарах, — пишет правозащитник. — На территории региона представлены все торговые форматы: федеральные, региональные и местные торговые сети, торговые центры, магазины «у дома», ярмарки, павильоны и киоски».

В целом торговая сеть региона представлена 952 стационарными продуктовыми магазинами, 2478 непродовольственными магазинами, 1223 торговыми объектами со смешанным ассортиментом, 106 торговыми комплексами и центрами, 907 киосками и павильонами и 1286 предприятиями общественного питания.

«Ситуация, вызванная COVID-19, за истекший период резко повлияла на взгляды потребителей на совершаемые ими расходы, — считает бизнес-омбудсмен. — Население в своем большинстве стало заказывать товар через интернет. Крупнейшими торговыми объектами была предложена услуга – доставка продуктов на дом как самостоятельно, так и через партнерские организации. Данная услуга стала широко востребованной для населения, поскольку имеется возможность у населения предметно планировать и корректировать расходы в процессе, видя стоимость корзины».

ИА «Орелград»