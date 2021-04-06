Клычков попросил удобного главу КСП активно искать нарушения

Губернатор впервые встретился с Константином Паршиным, после того как протолкнул его в КСП

Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с новым главой Контрольно-счетной палаты (КСП) региона Константином Паршиным – человеком из своей же команды. О встрече сообщила пресс-служба правительства региона.

Клычков напомнил Паршину, что КСП должна контролировать соблюдение бюджетного законодательства. Аудиторам нужно взаимодействовать не только с силовиками, но и с чиновниками и депутатами, дал понять Клычков.

«Наша главная общая задача – выявление и недопущение возможных нарушений в сфере расходования бюджетных средств», — сказал Клычков.

Паршин сменил прежнего главу КСП Ивана Левина в конце марта по итогам заседания облсовета. Впрочем, о желании Клычкова убрать Левина и поставить на пост главного аудитора более удобного человека стало известно еще в феврале. Решение не раз критиковала депутат облсовета Валентина Остроушко. Ее комитет облсовета оказался единственным, кто не поддержал ставленника губернатора.

По мнению Остроушко, Левин оказался не выгоден губернатору, так как выявил слишком много нарушений в работе его администрации. Депутат считает, что отставка Левина – это месть Клычкова за уголовное дело члена правительства Дениса Блохина, который избежал тюрьмы за растрату 33 млн рублей и до приговора оставался одним из самых близких к Клычкову чиновников.

Паршин же до назначения работал фактически подчиненным Клычкова – он возглавлял Главное контрольное управление главы региона. По мнению Остроушко, никакого смысла работы КСП при губернаторском ставленнике нет.

ИА «Орелград»