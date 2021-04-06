Несчастный случай принес орловцу 200 тысяч рублей

6.4.2021 | 9:30 Новости, Общество

Житель Орловского района выиграл суд у работодателя.

Решение по данному гражданскому делу вынес Орловский районный суд Орловской области. Истцом выступил местный житель, требования которого поддержала прокуратура. Ответчиком стало муниципальное унитарное предприятие «Орловский теплосервис». Истец просил о взыскании компенсации морального вреда, причиненного в результате несчастного случая на производстве.

В обоснование заявленных требований он указал, что работал в МУП в должности слесаря. В селе Лаврово произошел прорыв водопроводной трубы. Руководство предприятия приказало слесарю отправиться туда для ремонта. Мужчина приказ выполнил. Он забрался в траншею глубиной около двух метров, выкопанную экскаватором, и с помощью лопаты начал очищать трубу и колодец. Во время работы произошел обвал грунта, в результате чего рабочего присыпало по грудь.

На место была вызвана «скорая», пострадавшего госпитализировали — поместили на стационарное лечение в Орловскую областную клиническую больницу. Затем он довольно долго лечился амбулаторно. С учетом тяжести причиненных тему травм, перенесенных им физических и нравственных страданий в течение длительного времени, истец просил взыскать с ответчика в свою пользу в счет компенсации морального вреда 600 тысяч рублей.

Прокурор поддержал требования истца, хотя и посчитал заявленную сумму завышенной. Представитель МУПа возражала против заявленных исковых требований. Суд, выслушав стороны и исследовав материалы дела, оценив все представленные доказательства, удовлетворил исковые требования частично. Он обязал МУП выплатить пострадавшему на производстве работнику компенсацию морального вреда в сумме 200 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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