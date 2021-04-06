Орловские гаишники нагрянули к «пьяным водителям» домой

С осужденными за повторную пьяную езду провели беседы.

Как сообщила пресс-служба управления ГИБДД России по Орловской области, сотрудники Госавтоинспекции совместно с УФСИН провели профилактическую беседу с осужденными по статье 264.1 УК РФ. Напомним, данная статья предусматривает санкции за повторную пьяную езду. Мероприятие провели сотрудники отдела ГИБДД по Троснянскому району. Участие в рейде принял и старший инспектор Кромского подразделения УФСИН. Совместно они провели профилактические беседы с осужденными.

«Участникам мероприятия напомнили об административной и уголовной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, — рассказали в пресс-службе ГИБДД. — В завершение мероприятия его участники получили ответы на интересующие их вопросы и пообещали впредь не нарушать ПДД и быть внимательными на дорогах».

Полицейские напоминают и другим жителям Орловской области, что санкции по статье 264.1 УК РФ предусматривают наказание от штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 2 лет. Кстати, в прошлом году на территории упомянутого Троснянского района было выявлено более 30 фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения.

В целом по Орловской области в 2020 году сотрудники полиции пресекли 2248 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За повторную пьяную езду в регионе за год было возбуждено 307 уголовных дел по статье 264.1 УК РФ. Показательна и текущая статистика. Так, по данным УМВД, в январе-феврале 2021 года в Орловской области было пресечено 360 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, что соответствует уровню 2020 года. За повторное управление автотранспортом в состоянии опьянения возбуждено уже 43 уголовных дела.

ИА «Орелград»