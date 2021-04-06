Орёл будут убирать автомобили-пылесосы

В мэрии обещают в течение недели выпустить на улицы две новые вакуумно-подметальные машины

«Спецавтобаза» выпустила на улицы Орла два автомобиля-пылесоса, сообщили в пресс-службе мэрии. 6 апреля прошёл пробный запуск, в течение недели они должны начать постоянную работу.

Подметально-вакуумные машины прибыли в Орёл из Кургана. Они созданы на базе «КАМАЗ» и нужны для очистки дорог от пыли, щебня и листьев.

«Выезжать будем преимущественно ночью, чтобы не затруднять движение. В ночное время удобнее будет работать и водителю: меньше трафик и меньше припаркованных машин», — рассказал директор «Спецавтобазы» Сергей Яковенко.

Всего Орёл должен получить три таких автомобиля-пылесоса. Их закупили в рамках муниципальных контрактов.

ИА «Орелград»