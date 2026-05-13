На Орловщине утверждён шестилетний план дорожной деятельности

Действие нового плана рассчитано на 2026-2031 годы.

Губернатор Андрей Клычков утвердил план дорожной деятельности на территории региона на период 2026-2031 годов. Документ разработан во исполнение указа президента Владимира Путина о национальных целях развития и меморандума о развитии автодорог регионального и местного значения. Всего в план включено 177 объектов. Общий объем работ, обеспеченный финансированием, составляет 45,67 миллиарда рублей. При этом выявлена потребность в дополнительном финансировании в размере 41,59 миллиарда рублей.

Так, в план включено 111 региональных и межмуниципальных дорог, общий объем финансирования которых составляет 37,65 миллиарда рублей. Но в этой части в плане указана потребность в дополнительных средствах в объеме 37,45 миллиарда рублей. По местным автомобильным дорогам, всего 66 объектов, уже предусмотрено 8,02 миллиарда рублей, но дополнительно требуется 4,14 миллиарда рублей.

План включает в себя пять основных видов работ. Так, предусмотрено строительство семи объектов, в том числе шести объектов регионального значения и одного – местного значения. На региональном уровне среди ключевых проектов можно выделить строительство обходов населенных пунктов Малоархангельск (2027-2028 годы), Колпна (2027-2028 годы), Красная Заря (2030-2031 годы).

А также дорог «Рогатик – граница Липецкой области» (2026 год), «Станция Малоархангельск – Поныри» (2026 год) и комплексная реконструкция ряда участков в Краснозоренском, Новодеревеньковском и Ливенском районах. На местном уровне выделяется строительство улицы Кузнецова в Орле. Участок от Московского шоссе до улицы Раздольной должен быть построен в 2026-2027 годах.

Предусмотрена реконструкция 24 объектов, в том числе дороги «Глазуновка Малоархангельск – Колпна – Долгое», дороги «Колпна – Моховое – граница Курской области», Южного подъезда к городу Мценску, мостов через реки Кшень (Ливенский район), Зуша (Корсаковский район) и Ока (Орловский муниципальный округ). На местном уровне планируется реконструкция улицы Авиационной в городе Орле.

Капитальный ремонт затронет 85 объектов – 26 региональных и 59 местных. В эту категорию включены работы на десятках километров дорог в разных районах Орловской области, включая участки в Орле, Дмитровске, Ливнах, Болхове, а также устройство автоматических пунктов весового и габаритного контроля (АПВГК) на нескольких региональных трассах. Текущий ремонт ожидает 61 объект, и это самый многочисленный блок работ, охватывающий сотни километров дорожного полотна по всей области.

ИА “Орелград”