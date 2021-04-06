Полиция поможет провести опрос выпускников вузов и ссузов

Интервьюеры Орелстата готовятся к выборочному наблюдению.

В Орловской области пройдет выборочное наблюдение трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование на территории региона. Об этом сообщает Орелстат. По домам орловцев пройдут специально обученные интервьюеры. Перед проведением опроса они обязаны предъявить служебное удостоверение. Опросы пройдут в шесть этапов с 12 апреля по 19 сентября 2021 года.

«Орелстат проинформировал о проведении обследования на территории Орловской области руководство УМВД России по Орловской области и обратился к нему с просьбой при необходимости оказать содействие органам статистики», — сообщили в этом ведомстве.

Отметим, что выборочное наблюдение одновременно проводится во всех российских регионах во исполнение постановления правительства РФ. Эксперты пояснили, что оно необходимо для получения важной статистической информации.

В частности, государство планирует выяснить, сколько выпускников сумело трудоустроиться по полученной профессии или специальности и как долго им удалось продержаться на этом месте. Это даст данные не только о качестве образования, но и о потребности работодателей в молодых специалистах определенных специальностей.

ИА «Орелград»