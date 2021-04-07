Мэрия Орла назвала сроки работы дачных автобусов в 2021 году

7.4.2021 | 18:06 Новости, Общество

Всего город организует 3 таких маршрута

В Орле 24 апреля начнут ходить дачные автобусы, сообщили в пресс-службе городской администрации. Курсировать они будут до 24 октября.

Всего в 2021 году мэрия Орла организует 3 дачных маршрута:

  • №20 «улица Космонавтов – Карачевские дачи»;
  • №61 «улица 1-ая Посадская – озеро Светлая жизнь»;
  • №65 «улица 1-ая Посадская – дачный массив посёлка Гать».

Как сообщили в мэрии, ходить они будут каждый день. При этом один автобус сможет увезти не меньше 35 человек.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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