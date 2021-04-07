Орловский губернатор запретил сваливать мусор в балку Непрец

7.4.2021 | 9:53 Новости, Общество

Известное орловское природное место обрело статус памятника.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков официально объявил балку Непрец, расположенную в городе Орле, памятником природы регионального значения, а территорию, занятую им, – особо охраняемой природной территорией регионального значения. Соответственно, определен и режим особой охраны новоявленного памятника, площадь которого составляет 6 га.

В частности, губернаторским постановлением запрещен сброс в балку Непрец отходов производства и потребления, а также складирование, размещение и захоронение там всех видов отходов, материалов, грунтов и снега. Глава региона также запретил проводить там любую деятельность, влекущую за собой нарушение почвенного покрова и загрязнение почв. Под запрет попало создание объектов размещения и хранения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ.

В границах особо охраняемой природной территории в целом запрещается любая хозяйственная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы. Кстати, желание граждан «улучшить» вид памятника тоже может привести к их наказанию Дело в том, что среди прочего губернатор запретил самовольные посадки деревьев и кустарников, а также «другие самовольные действия граждан, направленные на обустройство отдельных участков памятника природы регионального значения».

ИА «Орелград»

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