Орловских чиновников обязали осмотреть дороги в сопровождении полиции

7.4.2021 | 12:37 Новости, Общество

Главной по осмотру станет региональная межведомственная комиссия.

В Орловской области создана межведомственная комиссия, задачей которой станет осмотр автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Ее состав утвердил губернатор Андрей Клычков. Новый орган возглавил Антон Чупахин, начальник областного управления строительства, транспорта и дорожного хозяйства.

Заместителем председателя межведомственной комиссии назначен Юрий Иванов, занимающий пост замначальника казенного учреждения «Орловский областной государственный заказчик». В состав нового органа вошли и другие чиновники. Кроме того, в нее включено несколько представителей районных отделений ГИБДД. Они будут участвовать в осмотре дорог в границах подведомственных районов, в частности Ливенского, Кромского и Свердловского.

Губернатор поручил комиссии в срок до 1 мая 2021 года произвести осмотр автомобильных дорог. Составленные по его итогам материалы и акты в дальнейшем должны быть использованы при формировании планов проведения работ по содержанию автомобильных дорог региона. Клычков также настоятельно рекомендовал властям районов и городов создать аналогичные комиссии для проведения осмотра состояния дорог местного значения.

ИА «Орелград»

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