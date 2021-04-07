Стало известно, сколько могут заработать орловские подростки

В регионе стартовал сезон временной занятости подростков.

Управление труда и занятости Орловской области сообщило о старте в регионе сезона временного трудоустройства подростков. По традиции, на работу их набирают предприятия и организации, заключившие соответствующие соглашения с государственной службой занятости. Трудятся ребята в свободное от учебы время. Как правило, пик трудоустройства приходится на лето. Однако сам сезон традиционно открывается весной – вместе со стартом экологического двухмесячника.

В этом году, напомним, двухмесячник стартовал 1 апреля. Одновременно с ним в регионе для подростков открылось более 180 свободных рабочих мест. Как пояснили в управлении труда и занятости, работают уже 66 ребят. Наибольшую активность проявила сеть общепита «Макдоналдс», которая предоставила подросткам 50 рабочих мест.

«Кстати, четыре работодателя из 18-ти, подписавших договоры с центрами занятости на организацию временного трудоустройства подростков указали заработок для подростков в размере 18 тысяч рублей, — отметили в управлении труда и занятости. — Это орловские «Макдоналдсы», работающие в Заводском районе».

Остальные работодатели, по данным ведомства, выплачивают ребятам зарплату за отработанное время в расчете из величины МРОТ, который составляет 12 792 рубля. Кроме того, территориальные центры занятости добавляют подросткам так называемую материальную поддержку — 1,5 тысячи рублей ежемесячно.

ИА «Орелград»