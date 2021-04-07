В Орле до конца лета ограничат движение по 2-й Посадской и Карачевской

7.4.2021 | 16:22 Новости, Общество

Это нужно для строительства многоэтажного дома

В Орле с 10 апреля ограничат движение автомобилей по улицам Карачевская (в районе дома №14) и 2-ая Посадская, сообщили в пресс-службе мэрии. Эти меры вводят из-за строительства жилой многоэтажки.

Их планируют снять только в конце лета – 30 августа. Напомним, с 1 февраля 2021 года плотность транспортного потока на 2-й Посадской увеличилась – многие водители выезжают через эту улицу на мост «Дружба».

Кроме того, из-за спила сухих деревьев с 5 по 13 апреля в Орле ограничено движение ещё на трёх участках:

• по улице Городская в районе домов №№44, 54-56;
• по Карачевскому шоссе в районе домов №№51-59;
• по улице 1-я Посадская в районе дома №14.

ИА «Орелград»

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