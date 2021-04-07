В Орле хотят закрыть мелкие «наливайки»

Новый законопроект предполагает, что бары площадью меньше 100 кв. м будут закрыты

В администрации Орловской области рассмотрели дополнительные ограничения работы так называемых «наливаек» в жилых домах, сообщили в пресс-службе правительства. Под угрозу закрытия попадут бары, в которых площадь залов составляет меньше 100 кв. м.

Законопроект обсудили на совещании вице-губернатора Орловской области Вадима Тарасова с предпринимателями. Тарасов подчеркнул, что ограничения должны пресечь нарушение спокойствия граждан со стороны завсегдатаев «наливаек».

По примерным оценкам, поправки в законодательство могут затронуть 55 заведений на территории области, а также около 250 пивных магазинов, которые «маскируются» под общепит.

Встречу с бизнесменами провели, чтобы выработать окончательную редакцию законопроекта, так как он не должен вредить барам и ресторанам, которые оказывают качественные услуги.

ИА «Орелград»