В орловской колонии придумали новый способ борьбы с COVID-19

7.4.2021 | 17:55 Новости, Общество

В исправительном учреждении организовали выставку стенгазет.

Как сообщает пресс-служба управления ФСИН России по Орловской области, в женской исправительной колонии №6, расположенной в Кромском районе региона, открылась выставка стенгазет. Она посвящена вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19.

«Участники выставки постарались в доступной наглядной форме рассказать об основных правилах безопасности и важности недопущения распространения коронавирусной инфекции в период пандемии», — рассказали в УФСИН, подчеркнув, что лишь одно из многих подобных просветительских мероприятий, которые проводятся в подведомственных учреждениях.

Сообщается также, что организаторы предоставили «стартовые материалы» всем тем осужденным, которые пожелали принять участие в выставке. В частности, им была предоставлена накопленная в России информация по профилактике COVID-19, а вот как подать ее, участницы думали уже сами.

«Представленные работы порадовали не только информативностью и разнообразием исполнения, но и яркими, привлекающими внимание рисунками, — заверили в управлении ФСИН. — Выставка стенгазет размещена в клубе учреждения».

Напомним, еще год назад в учреждениях регионального ФСИН были введены ограничения из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Однако недавно их начали частично снимать. Так, с 1 апреля 2021 года возобновлено предоставление краткосрочных свиданий для подозреваемых, обвиняемых и осужденных в исправительных колониях №№ 2, 5 и 6, колонии-поселении №3 и СИЗО-1 города Орла. Свидания проводятся в комнатах, оснащенных разграничительным стеклом, с использованием средств индивидуальной защиты.

ИА «Орелград»

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