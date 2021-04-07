Житель Орла украл из примерочной карту разумного покупателя

7.4.2021 | 12:03 Новости, Общество

Уголовное дело о необычной краже рассмотрел суд в Орле.

Постановление по делу о краже чужого имущества вынес Заводской районный суд города Орла. Оно было заведено в отношении местного жителя, который поживился в спортивном магазине. Из материалов следует, что в январе 2021 года мужчина зашел в примерочную комнату магазина, расположенного в одном из крупных торговых комплексов областного центра.

На лавке примерочной комнаты он увидел забытую кем-то черную мужскую сумку. Здесь-то у него и «возник преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества». Злоумышленник буквально обшарил чужую сумку. Внутри он нашел кошелек с 11 тысячами рублей наличными. Также в кошельке находились банковская карта, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации автомобиля и различные дисконтные карты, в том числе «карта разумного покупателя». С учетом денег общая стоимость похищенного имущества составила 16 тысяч рублей.

Украденный кошелек с деньгами, картами и документами злоумышленник положил в свой рюкзак и сбежал из примерочной. Ему относительно повезло, так как уже в суде следователь ходатайствовал о прекращении уголовного дела и применении к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Ходатайство было удовлетворено – вор избежал уголовного наказания, но будет обязан заплатить судебный штраф в размере 20 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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